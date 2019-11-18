رياضة | نجم تشيلسي السابق يصف هازارد بـ "الكسول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي السابق يصف هازارد بـ "الكسول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النجم النيجيري الدولي و لاعب نادي تشيلسي السابق وطرابزون سبور التركي "جون أوبي ميكيل" زميله السابق في تشيلسي ونجم ريال مدريد الحالي ومنتخب بلجيكا بالـ "كسول".

وقال ميكيل لشبكة bein sports التركية: "هازارد لا يتدرب بشكل قوي، حينما تزاملنا في تشيلسي، كان ينهي مرانه قبلنا ، كنا نتدرب أكثر منه".

وتابع ميكيل: " هازارد أكثر لاعب كسول شاهدته في حياتي ، ورغم ذلك فإنه يمتلك موهبة غير عادية، كان دائماً هو رجل أي مباراة نخوضها".

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وتزامل النجمان في صفوف البلوز في الفترة بين عامي 2012 و 2017، قبل أن يقرر ميكيل الرحيل نحو نادي تيانجين تيدا الصيني ، ومنه إلى طرابزون سبورت التركي.

وإنتقل هازارد مطلع هذا الموسم لصفوف نادي ريال مدريد مقابل ما يقارب 150 مليون يورو.

وعانى هازارد من مشاكل بدنية في بداية فترته مع ريال مدريد بعدما ظهر بوزن زائد، مما عرضه لإنتقادات شديدة داخل إسبانيا.

وسجل هازارد هدفاً وحيداً في 11 مباراة خاضها بقميص النادي الملكي في كل البطولات منذ إنطلاق الموسم.