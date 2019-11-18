اونلاين | رابط live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر Egypt بث مباشر رابط مجاني "الشوط الثاني" لحظات الحسم

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مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا، يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب جزر القمر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث فشل المنتخب المصري من تحقيق الفوز خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب كينيا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما، وتمكن من إحراز الهدف اللاعب المتميز محمود كهربا، إلا أن المنتخب الكيني تمكن من إحراز هدف التعادل ليخسر المنتخب المصري أول نقطتين له في مشوار التصفيات الإفريقية.

بطاقة مبارة اليوم

جزر القمر Vs مصر.

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات – الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : غير معروف .

المعلق : علي محمد علي .

موعد المبارة :

الاثنين 18 نوفمبر 2019

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .