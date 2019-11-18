اونلاين | ماتش live مصر وجزر القمر تصفيات أمم إفريقيا yalla shoot 7sry مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر رابط Kora

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين جزر القمر ومصر Egypt vs Comoros live stream، حيث يعول الفراعنة على قوته الهجومية الضاربة لحسم القمة مبكرًا وتعويض سقوطه في فخ التعادل الإيجابي في المباراة الافتتاحية أمام كينيا.

بدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة عقب منافسات الجولة الأولى بصدارة جزر القمر لها بـ3 نقاط ثم منتخب مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.

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أهدر محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب المنتخب الوطنى، فرصة استغلال الركلة الحرة الغير مباشرة التى احتسبها الحكم للفراعنة فى مواجهة جزر القمر فى المباراة المُقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسدد حارس جزر القمر ركلة المرمى "مرتين" بالخطأ ليحتسب الحكم ضده خطأ لصالح منتخب مصر داخل منطقة الجزاء ولكن لم يستفيد المنتخب من تلك الفرصة بتسديدة من تريزيجيه فى الحائط البشرى.

وبدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة عقب منافسات الجولة الأولى بصدارة جزر القمر لها بـ3 نقاط ثم منتخب مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.