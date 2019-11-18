اونلاين | KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

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يحل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، ضيفا على منتخب بتسوانا، اليوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويلعب المنتخب الجزائري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الإفريقية والتي تضم بجواره كل من "زيمبابوي وزامبيا وبتسوانا".

موعد مباراة الجزائر ضد بتسوانا بالتصفيات الإفريقية

ويخوض المنتخب الجزائري مباراته الثانسة بالتصفيات عندما يحل ضيفا على بتسوانا، اليوم الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءا بتوقيت الجزائر.