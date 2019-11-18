اونلاين | كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 في تص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 في تص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر YALLA SHOOT LIVE بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا لحساب مباراة الجولة الثانيه KORA ON LINEمن دور المجموعات حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب جزر القمر نظيرة المنتخب المصري في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب سيد محمد شيخ وسوف تبدا اليوم مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة الرابعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثالثه مساءا بتوقيت القاهرة YOUTUBE LIVE

فشل منتخب مصر في الحصول على الفوز الاولي ضمن الجولة الاولي التى خاضها على ارضية ملعبه وامام جماهيرة KORA ON LINE حينما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التى انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله وحصد منتخب مصر نقطة واحده من المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم امام منتخب جزر القمر ان يحقق الفوز الاولي له KORA COOLفي تصفيات كاس امم افريقيا وحصد اول ثلاث نقاط كامله من مباراة اليوم التى سوف تكون صعبه على منتخب مصر خارج ملعبه KORA STAR

بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر KORA LIVE صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه YALLA SHOOT LIVE

سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 KORA STAR على قناة بي ان سبورت الاولي والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة YOUTUBE LIVE

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في حراسة المرمي: محمد الشناوي. KORA STAR

خط الدفاع: محمد هاني ـ محمود علاء ـ أحمد حجازي ـ أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد ـ عمرو السولية ـ أحمد زيزو ـ محمد مجدي قفشة ـ تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود كهربا.

#البدلاء كل من "باهر المحمدي - عبد الله جمعة - رامي ربيعة - أحمد فتحي - حسين الشحات - مروان حمدي - محمود وحيد - محمد عواد - محمد النني - حسام حسن - كريم طارق - محمد بسام".