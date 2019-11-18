اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت لايف اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا لحساب مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب جزر القمر نظيرة المنتخب المصري في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب سيد محمد شيخ وسوف تبدا اليوم مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة الرابعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثالثه مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر وجزر القمر اليوم

فشل منتخب مصر في الحصول على الفوز الاولي ضمن الجولة الاولي التى خاضها على ارضية ملعبه وامام جماهيرة حينما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التى انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله وحصد منتخب مصر نقطة واحده من المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم امام منتخب جزر القمر ان يحقق الفوز الاولي له في تصفيات كاس امم افريقيا وحصد اول ثلاث نقاط كامله من مباراة اليوم التى سوف تكون صعبه على منتخب مصر خارج ملعبه.

مباراة جزر القمر ومصر اليوم

بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه.

القناة الناقله لمباراة مصر وجزر القمر

سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 على قناة بي ان سبورت الاولي ، والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة.

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر YALLA SHOOT LIVE بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا لحساب مباراة الجولة الثانيه KORA ON LINEمن دور المجموعات حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب جزر القمر نظيرة المنتخب المصري في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب سيد محمد شيخ وسوف تبدا اليوم مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة الرابعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثالثه مساءا بتوقيت القاهرة YOUTUBE LIVE

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فشل منتخب مصر في الحصول على الفوز الاولي ضمن الجولة الاولي التى خاضها على ارضية ملعبه وامام جماهيرة KORA ON LINE حينما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التى انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله وحصد منتخب مصر نقطة واحده من المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم امام منتخب جزر القمر ان يحقق الفوز الاولي له KORA COOLفي تصفيات كاس امم افريقيا وحصد اول ثلاث نقاط كامله من مباراة اليوم التى سوف تكون صعبه على منتخب مصر خارج ملعبه KORA STAR

بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر KORA LIVE صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه YALLA SHOOT LIVE

سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 KORA STAR على قناة بي ان سبورت الاولي والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة YOUTUBE LIVE

في حراسة المرمي: محمد الشناوي. KORA STAR

خط الدفاع: محمد هاني ـ محمود علاء ـ أحمد حجازي ـ أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد ـ عمرو السولية ـ أحمد زيزو ـ محمد مجدي قفشة ـ تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود كهربا.

#البدلاء كل من "باهر المحمدي - عبد الله جمعة - رامي ربيعة - أحمد فتحي - حسين الشحات - مروان حمدي - محمود وحيد - محمد عواد - محمد النني - حسام حسن - كريم طارق - محمد بسام".