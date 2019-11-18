اونلاين | لايف رابط live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر coolkora | بث مباشر مباراة مصر وجزر القمرHD

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منتخب مصر يخوض لقاءه الهام خارج ملعبه أمام جزر القمر بالتشكيلة التالية

لحراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد علاء - محمد هاني

خط الوسط المدافع: طارق حامد - عمرو السولية

ثلاثي الوسط الهجومي: أحمد زيزو - مجدي قفشة - محمود تريزيجية

مهاجم: محمود كهربا

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مصر - جزر القمر : معلومات البث المباشر

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة مصر وجزر القمر تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة السابعة.

ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.