اونلاين | "جووول" مشاهد مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع ON SPORT شاهد ماتش مصر LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جووول" مشاهد مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع ON SPORT شاهد ماتش مصر LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا لايف تابع البث الحي المباشر لمواجهة منتخب مصر منافسه منتخب جزر القمر اليوم الاثنين 17 نوفمبر KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات YALA SHOOOT PLUS في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون GOAL KOORA.

كورة أونلاين وسيكون المنتخب الوطني أمام مهمة صعبة لتحقيق الانتصار الأول له في التصفيات خلال تلك النسخة، بعدما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية KOORA ONLINE خلال الجولة الأولى بنتيجة هدف لكل منتخب، بينما حقق منتخب جزر القمر فوزا مثيرا على حساب منتخب توجو بنتيجة هدف نظيف خارج ملعبه COOL KOORA LIVE.

وكان قد أشار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن المنتخب تأثر بتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الماضية BEIN MATSH بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما EGYPT والتي وصل خلالها المنتخب حتى الآن إلى الدور النصف نهائي وسوف يلتقي ضد منتخب جنوب افريقيا يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ستاد القاهرة الدولي KOORA LIVE.

يلا شوت حصري ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي للمنتخب من أجل تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي YALA KOORA :-

Advertisements

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - احمد حجازي - محمود علاء - عبدالله جمعة.

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا.

كورة ستار وكان الذي سجل هدف منتخب مصر في المباراة الماضية بشباك منتخب كينيا محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي ولاعب نادي الزمالك السابق بعدما نجح في خطف الكرة من حارس مرمى المنتخب الكيني BEIN MATSH.