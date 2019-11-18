اونلاين | كورة ستار EGY مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر .. kora live رابط مباراة مصر اليوم LIVE

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر اليوم الإثنين 18-11-2019 اون لاين ماتش المنتخب المصري ضد جزر القمر تصفيات كأس أمم أفريقيا، يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب جزر القمر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث فشل المنتخب المصري من تحقيق الفوز خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب كينيا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما، وتمكن من إحراز الهدف اللاعب المتميز محمود كهربا، إلا أن المنتخب الكيني تمكن من إحراز هدف التعادل ليخسر المنتخب المصري أول نقطتين له في مشوار التصفيات الإفريقية.