اونلاين | «كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

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يحل منتخب مصر الأول اليوم ضيف ثقيل على مضيفه منتخب جزر القمر، ضمن مباريات الجولة الثانيه من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويسعى منتخب مصر للفوز باللقاء بعد التعادل خلال المباراة الماضية أمام منتخب كينيا فى بداية التصفيات، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA STAR وتفوق منتخب جزر القمر خلال المباراة الماضيه على منتخب توجو خارج الأرض بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق مفاجئة امام مصر للوصول للنقطة السادسه، بينما سيواجه منتخب كينيا نظيره منتخب توجو KOORA STAR ، ويسعي منتخب كينيا فى الفوز على منتخب توجو لرفع فرصه فى التاهل لكاس الامم القادمة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.

موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر

يحل منتخب مصر ضيف ثقيل على منتخب جزر القمر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

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القنوات الناقلة لمباراة مباراة منتخب مصر وجزر القمر

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يحل منتخب مصر ضيف على منتخب جزر القمر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش،وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجزر القمر KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR .

KOORA LIVE ترتيب المجموعه قبل مباراة مصر وجزر القمر

جزر القمر 3 نقاط

مصر نقطة

كينيا نقطة

توجو بلا نقاط.