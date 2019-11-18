اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

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مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر منتخب مصر يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، مواجهة قوية بين المنتخب المصري ومضيفه منتخب جزر القمر، اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019، على ملعب مالوزيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:-

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر منتخب مصر كورة انلاين، KORA GOAL مصر ضد جزر القمر بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة المنتخب المصري، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مالوزيني، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش، وتعد المباراة هي الأولى التي تجمع بين مصر وجزر القمر، حيث لم يلتقيا مسبقا في تاريخهما، سواء في على مستوى التصفيات أو في أمم أفريقيا، أو وديا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية:-

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تُذاع مباراة مصر وجزر القمر حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات البطولة الإفريقية.

بث مباشر مباراة مصر ضد ضد جزر القمر:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد جزر القمر، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد وكينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والمقرر لها في الكاميرون، ويخطط المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري إلى الفوز على جزر القمر؛ لتعويض إخفاق الجولة الماضية، بعد التعادل المخيب للآمال أمام كينيا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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