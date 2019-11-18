تشان يعبر عن عدم سعادتة في يوفنتوس

الإثنين 18 نوفمبر 2019

عبر الألماني إيمري تشان، لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، عن عدم سعادتة مع الفريق الايطالي، مؤكدا عن رغبته بالرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.



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سبب رحيل اللاعب

جاء سبب رحيل اللاعب عن البيانكونيري، عدم المشاركة المستمرة في المباريات واستبعاده من قائمة بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل مدربه ماوريسيو ساري.

وتحدث تشان، خلال تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية، قائلا:"أريد أن أشارك في جميع المباريات حتى أحافظ على لياقتي البدنية والفنية".

وتابع:"لست سعيداً بهذا الوضع، خصوصاً أنني لم أشارك سوى في مباراة واحدة هذا الموسم مع الفريق".