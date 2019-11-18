شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس يشيد بأداء «كيميتش» مع منتخب ألمانيا: «يصعب الأمور على خصومنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بمواطنه جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أيرلندا الشمالية، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في ختام التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
ويستعد منتخب ألمانيا لخوض أخر مباريات مرحلة التصفيات أمام أيرلندا الشمالية، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمانشافت، بعدما ضمن مقعدًا مؤهلًا لليورو، إلا أنه سيخوض المباراة محاولاً اقتناص صدارة المجموعة.
وقال كروس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة: «كيميتش بإمكانه فعل أمرين، يمكن أن يجعل الأمور صعبة على خصومنا، بجانب أنه قادر على اتخاذ قرارات ذكية عندما تكون الكرة بحوزته».
وأضاف: «لدينا فرصة للفوز بصدارة المجموعة مما يحفزنا بشكل كبير، يجب علينا أن نبدأ مباراة الغد بشكل جيد من أجل الانتصار».
وعن إعادة بناء المنتخب الألماني، علق: «أحرزنا تقدمًا جيدًا حتى الآن، العديد من اللاعبين الصغار تحسنوا بالفعل، يجب علينا أن ننظر ونرى كيف سنظهر في بطولة يورو 2020».
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