شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: مصر (0) - (0) جزر القمر.. تصفيات أمم أفريقيا «الكاميرون 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع مضيفه منتخب جزر القمر، على ملعب مالوزوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

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الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمود كهربا

د9: تسديدة قوية من كهربا تصطدم بالعارضة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د47: نزول حسين الشحات وخروج محمد مجدي قفشة