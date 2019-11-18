شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: مصر (0) - (0) جزر القمر.. تصفيات أمم أفريقيا «الكاميرون 2021» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع مضيفه منتخب جزر القمر، على ملعب مالوزوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.
تشكيل منتخب مصر:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف
الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة
الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمود كهربا
د9: تسديدة قوية من كهربا تصطدم بالعارضة
نهاية الشوط الأول
بداية الشوط الثاني
د47: نزول حسين الشحات وخروج محمد مجدي قفشة
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