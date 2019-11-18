شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: عملنا سنتين من أجل هذه اللحظة.. ونشعر بالمسؤولية تجاه شعب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي، أن الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا، غدًا الثلاثاء، في إطار نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة.

وقال«صبحي»، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا: «نعلم صعوبة المواجهة، ونسعى للتأهل إلى الأولمبياد، والمباريات السابقة منحتنا دفعة، ومباراة الغد هي الأهم وعملنا من أجل تلك اللحظة لمدة سنتين».

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وأضاف: «الكل في حالة تركيز وجاهز تمامًا للمباراة وأتمنى ان يحالفنا التوفيق ونخطف بطاقة التأهل إلى طوكيو ٢٠٢٠».



وأوضح «صبحي» أن المنتخب الأولمبي تحمل ضغوطات كبيرة في الدور الأول ونجح في التعامل معها مع زيادة أعداد الجمهور، مشيرًا إلى أن «الضغط الوحيد الواقع علينا هو المسؤولية تجاه منتخبنا وشعب مصر».



وتحدث لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى الأهلي عن عروض الاحتراف للاعبي المنتخب قائلًا: «هدفنا هو التأهل للأولمبياد وبالتأكيد كل لاعب يتمنى الاحتراف، لكننا لا نفكر الآن في هذا الأمر، وحال التأهل للأولمبياد سيكون هناك تفكير بالتأكيد في الاحتراف».



وردًا على امتلاك منافس الفراعنة غدًا، المنتخب الجنوب أفريقي، لأقوى دفاع في البطولة حتى الآن، قال «صبحي»: «نحن أقوى هجوم ونجهز للمباراة منذ مباراة الكاميرون»، مردفًا: «أتمنى التوفيق للمنتخب الأول ولا أفكر في اي شئ الآن سوى مباراة الغد والتأهل للأولمبياد وأشكر الجماهير التي تساند منتخبنا ونشعر بهم ونتمنى أن يحضروا غدًا لأنهم يصنعون الفارق بدرجة كبيرة، ونتمنى إسعادهم».