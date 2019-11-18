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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوبي ميكيل: هازارد أكثر لاعب كسول لعبت إلى جانبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
وصف النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب طرابزون سبور التركي لكرة القدم، البلجيكي إدين هازارد زميله السابق في تشيلسي الإنجليزي ولاعب ريال مدريد الإسباني الحالي، بأنه أكثر لاعب "كسول" لعب إلى جانبه طوال مسيرته الكروية.
وقال ميكيل في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" الرياضية: " هازارد هو أكثر لاعب كسول لعبت إلى جانبه لكنه يظل موهبة خارقة ".
وأضاف: "هازارد لديه موهبة رائعة، ربما ليس بنفس مستوى ميسي، لكنه كان يستطيع أن يفعل بالكرة ما يحلو له حينما تكون بحوزته".
وأضاف: " لم يكن يحب التدرب بقوة، حينما كنا نتدرب كان ينتظر أن ننهي الأمر ويتوقف لمشاهدتنا، لكن يوم الأحد يصبح أفضل لاعب في المباراة، هذا أمر لا يصدق".
ويلعب أوبي ميكيل في الدوري التركي مع فريق طرابزون، بعد 11 موسمًا قضاها في تشيلسي منها خمس مواسم لعبها مع هازارد في الفريق، بينما أنهى هازارد مسيرة امتدت سبع مواسم مع تشيلسي لينتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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