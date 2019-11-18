شكرا لقرائتكم نقل ودية إنبي ووادي دجلة لملعب السكة الحديد بسبب غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهي مسؤولى إنبى اتفاقهم مع وادى دجلة على خوض المباراة الودية، التى ستجمع بينهما اليوم الإثنين، على ستاد السكة الحديد، نظراً لانشغال ستاد بتروسبورت، فى استضافة تدريبات المنتخب الأولمبي الذى يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا، فى المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء، فى نصف نهائى كأس الامم الفريقية تحت 23 سنة، المقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وتقام المباراة الودية فى الثامنة من مساء اليوم نظرا لانشغال ستاد السكة الحديد أيضاً فى استضافة تدريبات منتخب غانا الأولمبى فى الخامسة من مساء اليوم.

ويستعد إنبى ودجلة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المتوقف خلال الوقت الحالى نظرا لارتباط المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون بجانب ارتباط المنتخب الأولمبى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.