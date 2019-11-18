شكرا لقرائتكم نقل ودية إنبي ووادي دجلة لملعب السكة الحديد بسبب غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد إنبى ودجلة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المتوقف خلال الوقت الحالى نظرا لارتباط المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون بجانب ارتباط المنتخب الأولمبى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
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