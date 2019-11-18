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جدة - عمرو شويل كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم يخوض منتخب مصر حاليا مواجهة هامة أمام منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا2021 فى الثالثة عصر كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم وكان قد قرر حكم المباراة إيقاف فعالياتها فى الدقيقة 30 لتناول المياه والعصائر بسبب ارتفاع الرطوبة اتلى تصل إلى 75% . كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم أخرج حكم المباراة بطاقة صفراء لأيمن اشرف فى الدقيقة 28 من المباراة بعدما اعترض لاعب جزر القمر فى منتصف الملعب،وذلك بعدما حصد كهربا البطاقة الصفراء الاول فى الدقيقة 10. كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم Advertisements أعلن حسام البدرى تشكيل المنتخب اليوم أمام جزر القمر كالآتي :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا. كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم تشهد المباراة حضور جماهيري كبير ويشاهدها أيضا غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، الذى حرص على الحضور فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون. كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم نجح منتخب جزر القمر فى السيطرة على منتصف الملعب من خلال الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول للمباراة ، بعد أن أخطا امدافع أحمد حجازى فى كرة فى الدقيقة 17 ليتصدي لها محمد الشناوى وأمسك الكرة على مرتين . كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم

وحرص غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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