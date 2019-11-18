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جدة - عمرو شويل كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
وكان قد قرر حكم المباراة إيقاف فعالياتها فى الدقيقة 30 لتناول المياه والعصائر بسبب ارتفاع الرطوبة اتلى تصل إلى 75% .
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
تشهد المباراة حضور جماهيري كبير ويشاهدها أيضا غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، الذى حرص على الحضور فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
نجح منتخب جزر القمر فى السيطرة على منتصف الملعب من خلال الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول للمباراة ، بعد أن أخطا امدافع أحمد حجازى فى كرة فى الدقيقة 17 ليتصدي لها محمد الشناوى وأمسك الكرة على مرتين .
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر On line مباراة مصر اليوم
وحرص غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
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