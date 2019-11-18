شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يدير مباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو فى دوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاون جهاد جريشه في إدارة اللقاء طاقم تحكيم مصري يتكون من تحسين ابو السادات مساعد اول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد عادل حكم رابع.
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