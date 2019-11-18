شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يدير مباراة صن داونز ضد بترو أتليتكو فى دوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الإفريقي الكاف، اسناده إدارة مباراة صن داونز بطل جنوب افريقيا وبيترو أتليتكو الأنجولي للحكم المصري المونديالى جهاد جريشة، ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي تقام يوم 30 نوفمبر الحالي بجوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا.

ويعاون جهاد جريشه في إدارة اللقاء طاقم تحكيم مصري يتكون من تحسين ابو السادات مساعد اول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد عادل حكم رابع.