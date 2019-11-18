شكرا لقرائتكم ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود المقررة إقامتها اليوم بملعب النادي. وجاء التشكيل كما يلي: محمد أبوجبل في حراسة المرمى. Advertisements محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع. محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط.

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