شكرا لقرائتكم ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء التشكيل كما يلي:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى.
محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع.
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