شكرا لقرائتكم العارضة تحرم محمود كهربا من الهدف الأول لمنتخب مصر فى مرمي جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرمت العارضة منتخب مصر من احراز الهداف الاول للمهاجم محمود كهربا الذى سدد الكرة التى وصلته من زميله تريزيجيه بقوة فتخطت الحارس ومنعتها العارضة من دخول المرمي، وعاد الحكم ليمنح كهربا الانذار بسبب تعديه على المدافع حال محاولته لعب الكرة للمرة الثانية

وسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون

وبدأت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري الهامة ضد نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر .

تشكيل منتخب مصر



واختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به نظيره منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

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وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا.

تشكيل منتخب جزر القمر



فيما دخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.

حضور رئيس جزر القمر



وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من المواطنين وعلى رأسهم غزالى عثمانى رئيس جمهور جزر القمر مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.