شكرا لقرائتكم انطلاق مباراة مصر وجزر القمر فى التصفييات المؤهلة للامم الافريقية الكاميرون 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري الهامة ضد نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر، ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون. تشكيل منتخب مصر واختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به نظيره منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021. وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى Advertisements الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط.الهجوم : كهربا وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من المواطنين لدعم ومساندة منتخب جزر القمر المتصدر للمجموعة. ويتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ، بعدما خطف فوزا غاليا على توجو في ملعب الأخير بهدف نظيف، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب المصري، في الوقت الذى يقع فيه منتخب مصر الأول في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، وتقبع توجو في ذيل الترتيب بلا نقاط.

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