شكرا لقرائتكم ميتشو يترقب قرار مجلس الزمالك بشأن بو طيب لحسم صفقة يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تحديد مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من قبل إدارة النادى الأبيض، خلال الفترة المقبلة، لتحديد هوية الصفقة التى سيبرمها النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل .

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض يتجه إلى إبرام صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وحال عدم النجاح فى تسويق المهاجم المغربى سيتم صرف النظر عن إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق الأبيض فى يناير وسيتم الاكتفاء بضم لاعب وسط لتدعيم هذا الخط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى .

وتكمن الأزمة لدى الزمالك إنه فى حالة فسخ عقد بوطيب من طرف واحد سيقوم المهاجم المغربى بشكوى النادى الأبيض والحصول على جميع مستحقاته لذا يرغب مسؤولى القلعة البيضاء فى تسويقه فى يناير وحال عدم النجاح فى ذلك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم وسيكتفى النادى الأبيض بضم لاعب وسط إلى صفوف الفريق .