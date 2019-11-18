شكرا لقرائتكم ميتشو يترقب قرار مجلس الزمالك بشأن بو طيب لحسم صفقة يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن النادى الأبيض يتجه إلى إبرام صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وحال عدم النجاح فى تسويق المهاجم المغربى سيتم صرف النظر عن إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق الأبيض فى يناير وسيتم الاكتفاء بضم لاعب وسط لتدعيم هذا الخط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى .
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