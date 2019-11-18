شكرا لقرائتكم "جدو الجديد" مفاجأة شوقي غريب لجنوب افريقيا فى كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحضيرات كبيرة على قدم وساق يخوضها المنتخب الأوليمبي وبالأخص الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قبل مواجهة جنوب افريقيا غداً، والتي تأتى في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي يعني الفوز بها ضمان التأهل لأولمبياد طوكيو.

منتخبنا الوطني لعب 3 مباريات في البطولة نجح في الفوز بهم جميعاً ليصعد الفراعنة الصغار للدور نصف النهائي كأول المجموعة، في الوقت الذي لعب جنوب افريقيا 3 مباريات ولكنه صعد كثان مجموعته، وأصبح المنتخبان كتاب مفتوح لبعضهما البعض مما يصعب الأمر على الأجهزة الفنية.

وعلم الخليج 365 أن شوقي غريب بدأ في تحضير أكثر من مفاجأة لمباغتة منتخب الأولاد وتعد أهم مفاجأته وأسلحته المهاجم الشاب أحمد ريان والذي نجح في تقديم مستويات جيدة رغم الدفع به كبديل في مباراتين وهما غانا والكاميرون، خاصة في مباراة منتخب غانا والتي نجح فيها في احراز هدف الفوز في الوقت القاتل، والذي أعاد الروح للاعبين وهو الأمر الذي ساهم أيضاً على تحقيق الفوز في المباراة الثالثة أمام الكاميرون، ليقتنص أحمد ريان لقب جدو الجديد.

Advertisements

ويُخطط شوقي غريب في الاعتماد على أحمد ريان حتى لو تم الدفع به كبديل حسب مجريات المباراة، خاصة وأن اللاعب يقدم مستوى جيد ويظهر بشكل رائع في التدريبات وهو الأمر الذي يعزز من فرصته في الحصول على فرصة في مواجهة منتخب الأولاد.