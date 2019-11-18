شكرا لقرائتكم مصر وجزر القمر بلا أهداف بعد مرور 30 دقيقة من ثانى مواجهات التصفييات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة منتخب مصر الاول ونظيره جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون

وحرمت العارضة منتخب مصر من احراز الهداف الاول للمهاجم محمود كهربا الذى سدد الكرة التى وصلته من زميله تريزيجيه بقوة فتخطت الحارس ومنعتها العارضة من دخول المرمي، وعاد لاعب استون فيلا محمود حسن ليضيع ضربة حرة غير مباشرة فى ضربة جزاء الخصم.

وفى الدقيقة 13 أضاع صانع ألعاب المنتخب محمد مجدى افقشة كرة قريبة من مرمي جزر القمر حيث أطاحها برأسه فوق العارضة.

وحصل أيمن اشرف على انذار ثانى فى الدقيقة 28 من المباراة بعدما اعترض لاعب جزر القمر فى منتصف الملعب،بعدما حصد كهربا البطاقة الصفراء الاول فى الدقيقة 10.

وفى الدقيقة 30 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ناحية الضربة الركنية وأطاح بها لاعب الوسط يوسف متشجناما خارج الملعب

وبدأ منتخب جزر القمر فى السيطرة على منتصف الملعب من خلال الربع ساعة الثانية حيث أخطا امدافع أحمد حجازى فى كرة فى الدقيقة 17 ليتصدي لها محمد الشناوى وأمسك الكرة على مرتين .

وبدأت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري الهامة ضد نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر .

تشكيل منتخب مصر



واختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به نظيره منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

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وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا.

تشكيل منتخب جزر القمر

فيما دخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.

حضور رئيس جزر القمر

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من المواطنين وعلى رأسهم غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، الذى حرص على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.