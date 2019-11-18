شكرا لقرائتكم جزر القمر ضد مصر .. عمرو السولية قائد الفراعنة لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتدى عمرو السولية لاعب الوسط المدافع للنادى الأهلي ومنتخب مصر الوطنى شارة قيادة المنتخب الوطنى للمرة الاول فى تاريخه الكروي أمام جزر القمر.

بدأت مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري الهامة ضد نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر، ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون.

تشكيل منتخب مصر

واختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به نظيره منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

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وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف، أما الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. ويقود الهجوم كهربا.

فيما دخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير حيث احتشد الالاف من المواطنين وعلى رأسهم غزالى عثمانى رئيس جمهور جزر القمر مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.