شكرا لقرائتكم صورة جديدة لـ حازم إمام فى الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حازم إمام نجم الزمالك، ومنتخب مصرالأسبق، صورة مثيرة يظهر فيها بتدريبات اللياقة البدنية ورفع الاثقال باحد أندية الجيم، على طريقة أبطال العالم فى كمال الأجسام . وكتب الثعلب الصغير على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك" Biceps begonon "وتعنى "العضلة ذات الرأسين " فى ايحاء لعضلات جسمه التى تظهر فى نيولوك جديد لنجم الزمالك التاريخى .

حازم إمام

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