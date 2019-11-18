شكرا لقرائتكم مدرب طنطا : "لسه بدرى" على منتخب البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لسه بدرى الحكم على المنتخب الاول، لقلة الفتره الزمنيه ال تولى فيها حسام البدرى المنتخب الاول، ووارد أن يتحسن الاداء في الفترة المقبلة، ويجب أن يسعى حسام البدري لتكوين منتخب للفترات القادمه ليس للبطولة فقط.
وعن المنتخب الأوليمبي قال المزين: ما يحدث من تألق هو نتيجة للاستقرار الفني لجهاز شوقي غريب، ووضح الهدف والطموح بالتأهل للأولمبياد أشعل حماس اللاعبين ليبهرونا داخل الملعب فالفوز يعني التأهل والخسارة تعني القضاء على جيل كامل.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جزر القمر في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، حيث يحتل الفراعنة المركز الثالث في مجموعتهم
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