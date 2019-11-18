شكرا لقرائتكم رئيس جمهورية جزر القمر يساند بلاده أمام مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص غزالى عثمانى، رئيس جمهورية جزر القمر، على حضور مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، التى انطلقت منذ قليل فى العاصمة مورونى فى الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

بدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

وكان المنتخب الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى بالتصفيات، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة بعد جزر القمر وكينيا.