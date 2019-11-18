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جدة - عمرو شويل رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف



رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف..يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري اختباراً صعباً عندما يحل ضيفا على نظيره منتخب جزر القُمر فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون.

رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف



ستقام المواجهة المرتقبة والهامة للفراعنة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للمنتخب المستضيف.

تشكيل منتخب مصر

رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف



استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

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الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف

الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط.

الهجوم : كهربا

رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف

منتخب مصر يتحدي الصعاب



ومن أهم العوامل العكسية التي تسبح ضد تيار فوز الفراعنة هي إرتفاع درجة الرطوبة لأكثر من 75% مما يسبب أزمة إرهاق للاعبين طوال اللقاء ، ليطلب الجهاز من مراقب المباراة إيقاف اللقاء فى الدقيقة 30 لإراحة اللاعبين وتناول العصائر و المياه لمواجهة درجة الرطوبة حيث طالب البدري اللاعبين بتقسيم مجهودهم خلال اللقاء و الاعتماد على تناقل الكرة بين الأقدام خوفا من التعرض للإجهاد و الإصابات، فضلا على تسلح جزر القمر بعاملي الأرض والجمهور، ويراهن البدري على خبرات أبناءه لحسم الموقعة .

رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف

جزر القمر يطمع فى المفاجأة



بدوره يحاول منتخب جزر القمر إلى تحقيق مفاجأة جديدة بالفوز على منتخب مصر للابتعاد بصدارة المجموعة، حيث يعيش معنويات عالية بعدما حقق فوزاً غالياً على توجو بهدف نظيف بالعاصمة التوجولية "لومي"، ضمن منافسات الجولة الاولى، ساعياً لحصد 3 نقاط جديدة مستغلا عاملي الارض والجمهور.

ترتيب المجموعة



رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف



ويتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ، بعدما خطف فوزا غاليا على توجو في ملعب الأخير بهدف نظيف، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب المصري، في الوقت الذى يقع فيه منتخب مصر الأول في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، وتقبع توجو في ذيل الترتيب بلا نقاط.

رابط مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم بث مباشر.. النقل المباشر Egypt vs Comoros لايف



المواجهة الصعبة والمصيرية في ضربة البداية للمنتخب المصري جاءت بسبب تعادله المخيب للأمال أمام كينيا 1 / 1 فى ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية ، علاوة على فوز منتخب جزر القمر على منتخب توجو بهدف دون رد على ملعب الأخير وترتيب الفراعنة المتأخر في المجموعة السابعة بالمركز قبل الأخير .