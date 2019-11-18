عزومة "كباب وكفتة" مكافأة للمنتخب الأولمبى بعد التأهل لنصف النهائى...

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جدة - عمرو شويل كافأ شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، لاعبى الفريق بعزومة كباب وكفتة بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بالتجمع الخامس. يذكر أن المنتخب الأولمبي سيخوض مباراة غدا غاية فى الأهمية أمام جنوب افريقيا فى نصف النهائى على استاد القاهرة، وفى حالة الفوز سيضمن التأهل رسميا للأولمبياد كما سيلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 22 نوفمبر الجارى

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