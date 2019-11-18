شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يواجه باراغواي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يوم الثلاثاء، مسرحاً لمواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب باراغواي، في مباراة ودية استعداداً لمشاركة الأخضر في خليجي 24 التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد حسم مواجهته أمام منتخب أوزبكستان بفوزه 3-2 يوم الخميس الماضي، ليتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وستكون هذه المواجهة خير إعداد للأخضر لخوض منافسات خليجي 24 التي ستنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ويأمل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر أن تكون هذه المواجهة بروفة قبل مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويت يوم الأربعاء بعد المقبل في افتتاح مواجهاته بخليجي 24.

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ومنح رينارد فرصة للاعبي الهلال بالمشاركة في مواجهة باراغواي، وهؤلاء اللاعبون هم: سلمان الفرج وعبدالله عطيف وسالم الدوسري ونواف العابد ومحمد البريك وياسر الشهراني، وذلك للالتحاق بتدريبات فريقهم الذي تنتظره مواجهة قوية أمام أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يعودوا فور نهاية المباراة للمشاركة بخليجي 24.

وضم مدرب الأخضر 7 لاعبين جدد لمواجهة باراغواي لتعويض استبعاد لاعبي الهلال، وهم: سلطان الغنّام ومختار علي وعلي لاجامي ومحمد الكويكبي وطلال العبسي وعبدالمجيد السواط وتركي العمّار.

وسبق للمنتخب السعودي مواجهة باراغواي في مباراتين وديتين، حيث أقيمت الأولى عام 86 وأقيمت على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر وانتهت بالتعادل السلبي، في حين أقيمت المباراة الثانية عام 2008 على استاد كولو فراي بمدينة نيون السويسرية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي المقابل يلعب منتخب باراغواي هذه المباراة استعداداً لخوض معترك تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 والتي ستنطلق في شهر مارس المقبل.