شكرا لقرائتكم غريزمان يقود فرنسا إلى تجاوز ألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفا وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده للتغلب 2 - صفر على مضيفه منتخب ألبانيا يوم الأحد في ختام مبارياته بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2020.

وارتفع رصيد المنتخب الفرنسي بطل العالم، الذي حسم تأهله لـ(يورو 2020) منذ الجولة الماضية، إلى 25 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب تركيا، الذي صعد معه للبطولة القارية.

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واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق ست نقاط أمام منتخب ألبانيا، صاحب المركز الرابع، فيما تواجد منتخب أندورا في المركز الخامس بأربع نقاط، وتذيل منتخب مولدوفا الترتيب بثلاث نقاط.

وتقدم كورينتين توليسو لمصلحة فرنسا مبكرا في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة من غريزمان، الذي أضاف الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(الديوك) في الدقيقة 30، ليأتي احتفال المنتخب الفرنسي بخوضه المباراة رقم 100 تحت قيادة مدربه ديدييه ديشان على أفضل وجه.

وأقيم اللقاء في ظل أجواء احتفالية بافتتاح الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، الذي استضاف المباراة، حيث حضر اللقاء السلوفيني أليكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بالإضافة للعديد من المسؤولين الرياضيين في ألبانيا.