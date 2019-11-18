شكرا لقرائتكم في المباراة رقم "1000".. إنجلترا تهزم كوسوفو برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل منتخب إنجلترا لكرة القدم ألفيته الجديدة لمبارياته بالفوز 4 - صفر على مضيفه منتخب كوسوفو يوم الأحد في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2020.

وافتتح هاري وينكس التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 79، مسجلا هدفه الدولي رقم 32 في مسيرته مع المنتخب الإنجليزي، فيما رفع رصيده التهديفي في التصفيات إلى 12 هدفا، لينفرد بصدارة الهدافين.

Advertisements

وتكفل ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 83، واختتم ماسون ماونت الأهداف الإنجليزية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وانفرد منتخب إنجلترا بصدارة قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في التصفيات الآن برصيد 37 هدفا، متفوقاً بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا، الذي يتبقى له لقاء وحيد في المجموعة التاسعة بالتصفيات أمام ضيفه منتخب قبرص يوم الثلاثاء المقبل.

وظل المنتخب الإنجليزي، الذي حسم تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، متربعا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، متفوقا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب التشيك، الذي صعد رسميا الأسبوع الماضي.