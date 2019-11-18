شكرا لقرائتكم فان ديك يغادر معسكر منتخب هولندا لـ"أسباب شخصية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأحد، أن قائد المنتخب الوطني ومدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك انسحب من خوض مباراة فريقه ضد إستونيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم يوم الثلاثاء "لأسباب شخصية".

وأوضح الاتحاد في بيان أن "مدرب المنتخب رونالد كومان لن يتمكن من الاعتماد على فيرجيل فان دايك ضد إستونيا، اضطر قائد منتخب هولندا إلى الانسحاب من المباراة لأسباب شخصية وغادر التمارين على وجه السرعة".

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وكان منتخب هولندا حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية العام المقبل، في مشاركته الأولى في بطولة كبرى منذ مونديال 2014 في البرازيل عندما حل ثالثا بفوزه على الدولة المضيفة، اذ فشل بعد ذلك في التأهل الى نهائيات كأس أوروبا 2016 ومونديال روسيا 2018.

وتتنافس هولندا مع ألمانيا على صدارة المجموعة الثالثة، علما بأن الأولى تتخلف عن الثانية بفارق نقطتين. وضمن الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء، يستضيف المانشافت إيرلندا الشمالية، ويتعين عليه الفوز لضمان الصدارة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

ويمكن لهولندا إنهاء التصفيات في المركز الأول، بحال فوزها وتعادل ألمانيا، نظرا لأفضلية المواجهات المباشرة بينهما لصالح المنتخب البرتقالي (خسر 2-3 على أرضه وفاز 4-2 في ضيافة المانشافت).