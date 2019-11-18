مصر لحجز بطاقة أولمبياد 2020 على حساب جنوب إفريقيا









اسماء السيد - يسعى المنتخب المصري لحجز بطاقته إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو، عندما يلاقي جنوب إفريقيا الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر.

ويفتتح الدور نصف النهائي بمواجهة ساحل العاج وغانا على الملعب ذاته، ويتأهل الفائزان مباشرة الى المباراة النهائية والاولمبياد، في حين يتنافس الخاسران على نيل البطاقة الثالثة الأخيرة للعرس الأولمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويراود الفراعنة حلم التأهل للاولمبياد للمرة الثانية عشرة في تاريخ الكرة المصرية، بعدما شاركوا في 11 نسخة سابقة أعوام 1920 و1924 و1928 و1936 و1948 و1952 و1960 و1964 و1984 و1992 و2012، فيما يسعى منتخب جنوب افريقيا للتأهل للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2000 و2016.

ولن تكون مهمة الفراعنة سهلة في مواجهة الغد رغم تأهلهم لنصف النهائي عقب تصدرهم للمجموعة الاولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مالي 1-صفر وغانا 3-2 والكاميرون 2-1، كون جنوب افريقيا حجزت بطاقتها بتعادلها مع نيجيريا حاملة اللقب صفر-صفر حيث انهت الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة برصيد خمس نقاط، بعد التعادل مع زامبيا سلبا والفوز على ساحل العاج 1-صفر.

وستكون هناك مواجهة من نوع خاص بين هجوم الفراعنة الاقوى في البطولة بتسعة اهداف بقيادة مصطفى محمد الهداف حتى الان بأربعة أهداف، مع دفاع جنوب إفريقيا الاقوى في البطولة حيث لم تهتز شباكه.

والتقى المنتخبان مرتين وديا قبل انطلاق البطولة فتعادلا في الاولى سلبا وفاز الفراعنة 1-صفر في الثانية.

وقال مدرب مصر شوقي غريب في تصريحات صحافية "استعدينا بشكل خاص لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف النهائي، نعم أنهينا مرحلة مهمة، لكن القادم أهم، ولا بديل لدينا سوى تحقيق الفوز فقط، وهو ما يعني التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020، ثم خوض المباراة النهائية سعيا لتحقيق اللقب للمرة الاولى".

وأضاف "نحتاج لتركيز شديد مع تنفيذ التعليمات واستثمار الفرص، خاصة وان المنافس كتاب مفتوح لنا، لعبنا معهم مرتين وديا، ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم".

في المقابل، قال مدرب جنوب إفريقيا ديفيد نوتواني خلال المؤتمر الصحافي عقب التأهل لنصف النهائي "علينا إعادة تجهيز اللاعبين لمباراة مصر، المؤكد أننا سنخوض مواجهة صعبة للغاية والحظوظ متساوية بيننا وكلانا يلعب من أجل التأهل للنهائي وليس النهائي فقط بل للمشاركة في الأولمبياد، لذلك المباراة ستكون حماسية للغاية".

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وأضاف "سأحاول تجهيز اللاعبين فنياً ونفسيا للعب في استاد القاهرة، امام الحشد الكبير من الجماهير المصرية المنتظر حضورها".

وتابع "أعلم اننا سنواجه اقوى هجوم في البطولة خاصة الثنائي مصطفى محمد ورمضان صبحي، ولكن دفاعنا لم يتلق أي اهداف في دور المجموعات، وهذا مؤشر جيد لنا، وسنركز على تجنب الأخطاء كما فعلنا في المباريات السابقة".

- دربي الفيلة والنجوم السوداء -

وتلتقي ساحل العاج مع غانا في دربي غرب القارة السمراء، في مواجهة محفوفة بالمخاطر لنيل احدى بطاقتي التأهل مباشرة الى اولمبياد طوكيو 2020 والصعود الى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب .

ويسعى منتخب الفيلة إلى التأهل للاولمبياد للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى في بكين 2008، فيما يطمح منتخب "النجوم السوداء" صاحب برونزية برشلونة 1992، إلى التأهل للمرة السابعة في تاريخه بعد 1964 و1968 و1962 و1992 و1996 و2004.

وقال مدرب ساحل العاج حيدرا سواليو في تصريحات صحفية "سنواجه منافسًا قويًا ومنظمًا ويملك عناصر مميزة"، مضيفا "أعلم ان امامنا مباراة صعبة، ولكننا سنقاتل لتحقق حلم بلوغ الأولمبياد، خاصة وجميع اللاعبين متحمسون لتحقيق حلم الجماهير الإيفوارية بالوصول إلى طوكيو 2020".

من جهته قال مدرب غانا إبراهيم تانكو "الحسابات ستختلف في نصف النهائي، وسنبذل كل جهد سعيا لتحقيق الفوز والتأهل للاولمبياد والنهائي".

وأضاف "تأهلنا لنصف النهائي بصعوبة وبفارق الاهداف عن المنتخب الكاميروني، وسيكون حافزا كبيرا لنا للحفاظ على ما حققناه وتحقيق انجاز جديد للكرة الغانية".

وتابع "سنخوض مواجهة الغد وكأنها مباراة نهائية وهذا ما نقلته للاعبين خلال التدريبات".