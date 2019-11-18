نادال ينهي العام في الصدارة وتييم رابعا

اسماء السيد - أنهى الإسباني رافايل نادال العام في صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش بأكثر من 800 نقطة، وذلك بعد خروج الإثنين من دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية التي توج بلقبها الأحد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
وكان نادال انتزع الصدارة من ديوكوفيتش في الرابع من الشهر الحالي على الرغم من فوز الصربي بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من الدور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن.
وأنهى نادال الموسم في الصدارة بـ9985 نقطة مقابل 9145 لديوكوفيتش، فيما بقي الكبير الثالث السويسري روجيه فيدرر الذي أقصى ديوكوفيتش من دور المجموعات لبطولة الماسترز قبل أن ينتهي مشواره في نصف النهائي على يد تسيتسيباس، ثالثا بـ6590 نقطة أمام تييم الذي صعد الى المركز الرابع على حساب الروسي دانييل مدفيديف بعد أن خرج الأخير خالي الوفاض من بطولة الماسترز الختامية.
وكان صعود تييم الى المركز الرابع التغيير الوحيد في نادي العشرين الأوائل، في حين بقي تسيتسيباس سادسا (5300 نقطة) أمام زفيريف (3345) والإيطالي ماتيو بيريتيني تواليا (2870).
في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:
1- الإسباني رافايل نادال 9985 نقطة
2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9145
3- السويسري روجيه فيدرر 6590
4- النمسوي دومينيك تييم 5825
5- الروسي دانييل مدفيديف 5705
6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5300
7- الألماني ألكسندر زفيريف 3345
8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2870
9- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2540
10- الفرنسي غايل مونفيس 2530
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