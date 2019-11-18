السعودية والبارغواي وديا في الرياض









اسماء السيد - يلتقي المنتخب السعودي مع ضيفه البارغوياني غدا الثلاثاء في مباراة ودية دولية في كرة القدم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار استعدادات السعودية لكأس الخليج "خليجي 24" التي تنطلق الثلاثاء المقبل في الدوحة.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل، لكنها تعتبر فرصة للمدرب الفرنسي هيرفيه رونار للوقوف على جاهزية اللاعبين بصفة عامة والتعرف عن قرب على مستويات بعضهم لاسيما الذين لم يحظوا بالفرصة الكافية خلال المباريات الماضية.

وكان رونار استدعى سبعة لاعبين إلى صفوف المنتخب السعودي بعد العودة من طشقند حيث حقق فوزا ثمينا الخميس على حساب أوزبكستان في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك لتعويض غياب لاعبي الهلال.

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ومن المتوقع أن يضع رونار عقب المباراة تصوره النهائي حول الأسماء التي سيعتمد عليها في كأس الخليج التي جاءت فيها السعودية في المجموعة الثانية مع عمان حاملة اللقب والكويت والبحرين.

وقال اللاعب عبد الإله المالكي "مباراة باراغواي ستكون تجربة قوية لنا ونسعى لتحقيق الاستفادة القصوى منها من جميع النواحي لاننا نتطلع لتطوير مستوانا في المباريات المقبلة".

وأضاف "مشاركة المنتخب السعودي بالفريق الأول بكأس الخليج، أمر يعود لإدارة المنتخب".

أما منتخب البارغوياني الذي تغلب على بلغاريا 1-صفر وديا الخميس الماضي، فيسعى مدربه الأرجنتيني ادواردو بيريزو إلى تحقيق فوز جديد، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين خصوصاً الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية في اطار استعداداته للتصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.