كينغز يفرمل بوسطن وجيمس يقود ليكرز إلى الصدارة









اسماء السيد - أوقف ساكرامنتو كينغز الانتصارات المتتالية لضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلب عليه 100-99، فيما قاد "الملك" ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز إلى الصدارة بالفوز على أتالانتا هوكس 122-101 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين ساكرامنتو كينغز بفوزه إلى صانع ألعابه بادي هيلد من باهامس الذي سجل 35 نقطة، هي أعلى غلة له هذا الموسم، فقاد فريقه إلى وقف الانتصارات العشر المتتالية لبوسطن سلتيكس وألحق به الخسارة الثانية في 12 مباراة حتى الآن.

وكان بوسطن في طريقه الى حسم النتيجة عندما تقدم بفارق نقطة قبل 13 ثانية من نهاية المباراة 99-98، لكن لاعب الارتكاز ريتشاون هولمز حصل على رميتين حرتين سجلهما ليحقق فريقه الفوز الخامس هذا الموسم.

واكتفى كيمبا ووكر الذي عادة ما يتألق في الدقائق الأخيرة لحسم نتيجة المباريات في صالح فريقه بوسطن سلتيكس، بتسجيل 15 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ووقف عاجزا أمام تألق هيلد الذي وضع فريقه في المقدمة 96-95 بسلة ثلاثية قبل دقيقة و52 ثانية من النهاية.

ودخل كينغز المباراة بقوة وحسم الربع الاول بفارق 12 نقطة (30-18)، قلصها الضيوف إلى أربع نقاط في نهاية الشوط الاول (46-50)، ثم حسموا الربع الثالث في صالحهم 29-21 ليتقدموا بفارق أربع نقاط (75-71).

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الأخير وكانت الكلمة الأخيرة لأصحاب الأرض 29-24.

وبدوره اكتفى جايسون تاتوم بتسجيل 14 نقطة فقط لبوسطن الذي كان جايلين براون أفضل مسجل في صفوفه برصيد 18 نقطة.

وقال هيلد "الحمد لله أننا تمكنا من تحقيق هذا الفوز. بالتأكيد أننا كنا بحاجة لهذا الفوز"، مضيفا "يتعين علينا البقاء متضامنين ومركزين ومستعدين لكل تحد في كل أمسية".

وتابع "نعرف ما الذي نفعله. سنحاول التعامل مع كل مباراة في وقتها".

- جيمس يتألق أمام براينت -

ورغم الخسارة بقي بوسطن سلتيكس الذي لم يخسر منذ سقوطه في المباراة الأولى أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قبل نجو شهر، في صدارة المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت وميلووكي باكس، لكنه خسر صدارة الدوري لصالح لوس أنجليس ليكرز الفائز على ضيفه أتلانتا هوكس 122-101.

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وفرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة أمام عيني أسطورة ليكرز كوبي براينت الذي نادرا ما يقرر الذهاب إلى ملعب "ستايبلس سنتر" لمشاهدة فريقه. وسجل جيمس 33 نقطة بينها ست ثلاثيات مع 12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات.

وفرض ليكرز أفصليته على أغلب فترات المباراة خصوصا الشوط الأول الذي حسمه بفارق 28 نقطة (69-41) بعدما كسب الربع الأول 36-24 والثاني 33-17.

وكسب الضيوف الربع الثالث بفارق تسع نقاط (36-27)، لكن صاحب الارض حسم الربع الاخير بفارق سلة (26-24)، ليحقق فوزه الحادي عشر في 13 مباراة هذا الموسم ويستعيد صدارة المنطقة الغربية من هيوستن روكتس.

وكان تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 31 نقطة.

وعمق نيو أورليانز بيليكانز جراح غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الاعوام الخمسة الاخيرة التي بلغ دورها النهائي، عندما تغلب عليه 108-100.

وهي الخسارة الثانية عشرة لغولدن ستايت ووريرز في 14 مباراة هذا الموسم والسابعة على التوالي.

وخاض ووريرز المباراة في غياب سبعة لاعبين مصابين ابرزهم كلاي طومسون (على الارجح حتى نهاية الموسم) وستيفن كوري (حتى الربيع المقبل) ودانجيلو راسل.

وتوقفت انتفاضة ممفيس غريزليز أمام ضيفه دنفر ناغتس بخسارته 114-131.

وهي الخسارة الثامنة لغريزليز والاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فيما حقق ناغتس فوزه التاسع هذا الموسم والسادس في مبارياته السبع الأخيرة.

وخطف جمال موراي الاضواء من زميله الصربي نيكولا يوكيتش بعدما فرض نفسه نجما في المباراة بتسجيله 39 نقطة، فيما اكتفى الأخير على غير عادته بتسجيل تسع نقاط فقط لكنها كانت كافية للمساهمة في فوز فريقه.

وفاز أورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 125-121، بفضل الثلاثي المونتينيغري نيكولا فوتشوفيتش صاحب 30 نقطة و17 متابعة، والفرنسي إيفان فورنييه الذي سجل 25 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، وماركيل فورتز صاحب 19 نقطة، فيما كان برادلي بيل الافضل في صفوف الخاسر برصيد 34 نقطة مع 8 متابعات.