شكرا لقرائتكم خبر عن توقف لشرب المياه فى مباراة مصر وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الحكم مباراة مصر وجزر القمر لشرب المياه فى المباراة المُقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. وبدأ المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم". وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما باستاد "برج العرب" فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو فى نفس الجولة بهدف نظيف. وجاء ترتيب المجموعة عقب منافسات الجولة الأولى بصدارة جزر القمر لها بـ3 نقاط ثم منتخب مصر وكينيا ولكل منهما نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توجو بدون رصيد من النقاط.

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