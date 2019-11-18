شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة سلبية بين منتخب مصر وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالتعادل السلبى.

بدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

شهدت بداية المباراة حماسا من جانب جزر القمر صاحب الأرض، وحاول الفريق الوصول لمرمى محمد الشناوى وبالفعل نجحوا فى ذلك فى الدقيقة 3 من تصويبة تصدى لها الحارس، فى المقابل ظهر المنتخب الوطنا هادئا لإمتصاص حماس أصحاب الأرض.

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وفى الدقيقة 9 حرمت العارضة محمود كهربا من تسجيل أول الأهداف للفراعنة، بعدما تلقى تمريرة قصيرة من تريزيجيه سددها بقوة، إلا أن العارضة تصدت لها، وينشط لاعبو جزر القمر وفى الدقيقة 16 يشن الفريق هجمة سريعة من الناحية اليسرى ويسدد تصويبة فى اتجاه مرمى الشناوى الذى تصدى لها ببراعة.

وتفوق لاعبو جزر القمر على منتخب مصر وتحديدا فى منطقة وسط الملعب، ونجحوا فى السيطرة على مجريات اللقاء وسط تراجع الفراعنة.

وكان المنتخب الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى بالتصفيات، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة بعد جزر القمر وكينيا.