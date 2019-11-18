شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يستضيف لقاء دجلة وإنبى بسبب منتخبى مصر وغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسؤولو إنبى مع وادى دجلة على خوض المباراة الودية التى ستجمع بينهما اليوم، الاثنين، على استاد السكة الحديد، نظراً لانشغال بتروسبورت فى استضافة تدريبات المنتخب الوطنى الأولمبى الذى يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر لها غداً، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المُقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واتفق الفريقان على إقامة المباراة الودية فى الثامنة مساء اليوم نظرا لانشغال استاد السكة الحديد أيضاً فى استضافة تدريبات منتخب غانا الأولمبى فى الخامسة مساء اليوم.

ويستعد إنبى ودجلة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المتوقف خلال الوقت الحالى نظرا لارتباط المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بجانب ارتباط المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.