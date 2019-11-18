شاهد.. الثعلب الصغير بطل كمال أجسام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حازم إمام، نجم الزمالك ومصر الأسبق، صورة يظهر فيها بتدريبات اللياقة البدنية ورفع الأثقال بإحدى صالات الجيم، على طريقة أبطال العالم فى كمال الأجسام . وكتب الثعلب الصغير على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك" Biceps begonon "وتعنى "العضلة ذات الرأسين" فى إيحاء لعضلات جسمه التى تظهر فى نيولوك جديد لنجم الزمالك السابق.

حازم إمام فى نيولوك جديد حازم إمام يعد من المواهب الكروية النادرة فى الكرة المصرية التى تألقت فى الزمالك وخاض رحلة احتراف ناجحة فى الملاعب الايطالية ، وأستقال من عضوية اتحاد الكرة بعد أخفاق المنتخب الوطنى فى بطولة الامم الأفريقية 2019 التى أستضافتها مصر خلال الصيف الماضى ، ويعمل حاليا محللا فنيا فى قنوات أون سبورت وتايم سبورتس.

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