شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يحدد مصير صفقة الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، تحديد مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من قبل إدارة النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة، لتحديد هوية الصفقة التى سيبرمها النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن النادى الأبيض يتجه لإبرام صفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحال عدم النجاح فى تسويق المهاجم المغربى سيتم صرف النظر عن إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق الأبيض فى يناير والاكتفاء بضم لاعب وسط لتدعيم هذا الخط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى.

وتكمن الأزمة لدى الزمالك أنه فى حال فسخ عقد بوطيب من طرف واحد سيقوم المهاجم المغربى بشكوى النادى الأبيض والحصول على جميع مستحقاته، لذا يرغب مسؤولو القلعة البيضاء فى تسويقه فى يناير، وحال عدم النجاح فى ذلك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم ويكتفى النادى الأبيض بضم لاعب وسط إلى صفوف الفريق.