شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: مباراة جنوب افريقيا صعبة..ونسعى لخطف بطاقة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي أن الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة جنوب افريقيا غدا في نصف نهائي كاس الأمم الافريقية تحت 23 سنة.



وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نعلم جيدا صعوبة مواجهة جنوب افريقيا، ونسعى للتأهل إلى الأولمبياد، والمباريات السابقة منحتنا دفعة، ومباراة الغد هي الأهم وعملنا من أجل تلك اللحظة لمدة سنتين".



تابع: "الكل في حالة تركيز وجاهز تماما للمباراة وأتمنى ان يحالفنا التوفيق غدا ونخطف بطاقة التأهل الى طوكيو 2020.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة الأولى ويلتقى جنوب أفريقيا فى الثامنة من مساء غدا الثلاثاء فى قبل نهائى البطولة .