شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا عن الفراعنة: لسه بدرى على البدرى والصغيرين أبهرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أيمن المزين، المدير الفنى لنادى طنطا، عن أداء منتخب الفراعنة الذى يستعد لخوض لقائه الثانى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021، بعد تعادل الفراعنة فى ضربة البداية أمام كينيا بهدف لمثله.

وقال المزين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، لسه بدرى الحكم على المنتخب الأول، لقلة الفترة الزمنية التى تولى فيها حسام البدرى المنتخب الأول، ووارد أن يتحسن الأداء فى الفترة المقبلة، ويجب أن يسعى حسام البدرى لتكوين منتخب للفترات القادمة ليس للبطولة فقط.

وعن المنتخب الأوليمبي قال المزين، ما يحدث من تألق هو نتيجة للاستقرار الفنى لجهاز شوقي غريب، ووضح الهدف والطموح بالتأهل للأولمبياد أشعل حماس اللاعبين ليبهرونا داخل الملعب، فالفوز يعنى التأهل والخسارة تعنى القضاء على جيل كامل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جزر القمر في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، حيث يحتل الفراعنة المركز الثالث في مجموعتهم.