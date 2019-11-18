شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل سلبيا أمام جزر القمر بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالتعادل السلبى.

بدأ المنتخب الوطنى الأول اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية فى الوسط، وأمامهما أحمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد مجدى قفشة، وفى الهجوم محمود كهربا.

شهدت بداية المباراة حماسا من جانب جزر القمر صاحب الأرض، وحاول الفريق الوصول لمرمى محمد الشناوى وبالفعل نجحوا فى ذلك فى الدقيقة 3 من تصويبة تصدى لها الحارس، فى المقابل ظهر المنتخب الوطنا هادئا لإمتصاص حماس أصحاب الأرض.

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وفى الدقيقة 9 تحرم العارضة محمود كهربا من تسجيل أول الأهداف للفراعنة، بعدما تلقى تمريرة قصيرة من تريزيجيه سددها بقوة إلا أن العارضة تتصدى لها.

وكان المنتخب الأول تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى بالتصفيات، ليحتل الفراعنة المركز الثالث فى المجموعة بعد جزر القمر وكينيا.