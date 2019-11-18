كاميرا سوبر كورة ترصد توقعات الجماهير لمباراة مصر وجزر القمر.. اعرف قالوا أيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر و نظيره جزر القمر والمحدد لها الثالثة عصر اليوم فى ثانى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. ويسعى حسام البدري المدير الفنى للمنتخب لمعالجة الأخطاء لتصحيح الأوضاع وتحقيق الفوز فى هذه المباراة بعد لاتعادل مع كينيا بنتيجة 1 / 1 أمام كينيا فى ضربة البداية على أرضه ووسط جماهيره. يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا، وتنص اللوائح على تأهل صاحبى المركز الأول والثانى من كل مجموعة للدور الثانى، وفى حال تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة. لمشاهدة فيديو توقعات الجماهير لمباراة مصر وجزر القمر عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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