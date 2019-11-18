سوبر كورة.. تعرف على مكافأة شوقى غريب للاعبى المنتخب الأولمبى بعد التأهل لنصف النهائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كافأ شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى لاعبى الفريق بعد التأهل لنصف النهائى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. يذكر أن المنتخب الأولمبي سيخوض مباراة غدا غاية فى الأهمية أمام جنوب افريقيا فى نصف النهائى على استاد القاهرة، وفى حالة الفوز سيضمن التأهل رسميا للأولمبياد كما سيلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 22 نوفمبر الجارى. لمعرفة مكافأة شوقي غريب للاعبى المنتخب الأولمبى عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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