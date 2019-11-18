محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى
أخطأ حارس مرمى جزر القمر في تسديد الكرة الثابتة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.
وسقط الحارس بعد لمس الكرة، قبل أن يعود سريعا ويلعب الكرة للمرة الثانية، ليحتسبها حكم المباراة ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
ولم ينجح تريزيجية في تحويل الكرة بمرمى جزر القمر، لتصطدم الكرة بالحائط البشري.
ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.
ومرت 30 دقيقة من بداية المباراة ومازال التعادل السلبي مستمر بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خطأ حارس جزر القمر يكلفه ضربة حرة من داخل منطقة الجزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.