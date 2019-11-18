بالفيديو.. خطأ حارس جزر القمر يكلفه ضربة حرة من داخل منطقة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أخطأ حارس مرمى جزر القمر في تسديد الكرة الثابتة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.

وسقط الحارس بعد لمس الكرة، قبل أن يعود سريعا ويلعب الكرة للمرة الثانية، ليحتسبها حكم المباراة ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

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ولم ينجح تريزيجية في تحويل الكرة بمرمى جزر القمر، لتصطدم الكرة بالحائط البشري.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

ومرت 30 دقيقة من بداية المباراة ومازال التعادل السلبي مستمر بين الفريقين.